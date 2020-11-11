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Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 11.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülen eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık eski binbaşı Adnan H. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Adnan H, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ve örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını iddia eden Adnan H, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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