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Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

11.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütün emniyet mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanığın örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.A. ise savunmasında, suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık A.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.

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