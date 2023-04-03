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Adana'da FETÖ sanığına 25 yıla kadar hapis cezası istemi

03.04.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, 2012'deki Jandarma Astsubaylık sınav sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imam"larından aldığı iddia edilen sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün "mahrem imam"ları ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan kurumda öğretmen olarak çalıştığı tespit edilen tutuksuz Ali M. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ali M. hakkında, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık Ali M. 2006 yılında FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini belirterek, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyoloji bölümünü kazandım. Üniversite eğitimim boyunca örgüte ait evlerde kaldım. Bu evde bizimle Beytullah kod adlı örgüt abisi ilgileniyordu. Bu evde düzenli olarak sohbet toplantısı yapılıyordu. 2012 yılında Jandarma Astsubaylık sınavına başvurdum. Eve gelen adını bilmediğim örgüt abisi beni bir odaya çağırarak Jandarma Astsubaylık sınav sorularını gösterdi. Bende bu sorulara çalıştım. Ankara'da girdiğim sınavı kazandım. Fakat spor mülakatı sürecinde elendim. Tüm bildiklerimi anlattım." beyanında bulundu.

Sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"ları ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği, 2012'deki Jandarma Astsubaylık sınav sorularını örgütün "mahrem imam"larından alarak üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, örgüte ait evlerde kaldığı, örgütle irtibat ve iltisakı gerekçesiyle kapatılan kurumlarda çalıştığı, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, sohbet toplantılarına katıldığı anlatılan iddianamede, Ali M'nin "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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