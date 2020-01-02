YURTHABER
  4. Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları öne sürülen 6 eski polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Meslekten ihraç edilen tutuksuz eski polisler M.T, S.D, S.Y, K.A, M.B. ve A.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zanlılar için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin veri inceleme raporunda, FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" koduyla derecelendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu anlaşılmakla. Şüphelilerin örgütle organik bağ içerisinde oldukları ve HTS kayıtlarının yapılan incelenmesinde haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok şahısla aralarında yoğun telefon görüşme trafiğinin tespit edildiği ve örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor
Ceyhan’da yeni yılın ilk bebeğiCeyhan’da yeni yılın ilk bebeği
Çukurova’da Kılıçdaroğlu heyecanıÇukurova’da Kılıçdaroğlu heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY terör örgütü hapis istemi İddianame Savunma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Adana Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:47
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Birlik Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı

Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı

Özden: "Temsa üretime geçirilmeli"

Özden: "Temsa üretime geçirilmeli"

Adana’da Güvercin Kavgası: 1 Ölü

Adana’da Güvercin Kavgası: 1 Ölü

Kimler kan bağışında bulunabilir?

Kimler kan bağışında bulunabilir?

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.