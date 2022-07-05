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Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 8 yıl 1 ay 15 gün hapis

05.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 8 yıl 1 ay 15 gün hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık M.K. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye ait hücre evlerine kalmayı sürdürdüğünü, "Mahir" kod adını kullanarak faaliyetlerine devam ettiğini, örgüt evine çağırdığı öğrencileri, üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiğini ve FETÖ içerisinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğünü belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini anlatarak, M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık M.K. FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye ait hücre evlerinde kalmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırdığı M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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