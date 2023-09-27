Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa dava

Adli kontrol tedbiri uygulanan B.B.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen B.B.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık Y.A'nın ifadelerine yer verildi.

Sanık B.B.D. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "Biz B.B.D. ile FETÖ'ye bağlı evde kalıyorduk. Bu evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Sanık örgüt içinde 'ev ablalığı' görevini yapıyordu. Kendisi kaldığımız örgüt evinin ihtiyaçları için bizden para toplardı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan B.B.D'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve örgütün düzenlediği yurt dışı gezisine katıldığı bilgisine yer verildi.

Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği, örgütsel sohbet düzenlediği, ByLock yazışmasında adının geçtiği ve "ev ablası" olarak FETÖ'ye ait evlere erzak sağladığı anlatılan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. B.B.D. iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

