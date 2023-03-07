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Adana'da FETÖ'nün zabıt katiplerinden sorumlu "mahrem imamı" 15 yıl hapisle yargılanacak

07.03.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, FETÖ'nün adliye yapılanmasında zabıt katiplerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca tutuklu sanık B.D. hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından sunulan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında savunmasına yer verilen H.G, "Halil kod adlı örgüt üyesi, benimle Numan kod adlı B.D'nin ilgileneceğini söyledi. Ben Numan kod adlı örgüt abisi ile 2 haftada bir adliyenin önünde görüşüyordum. Aldığım notları Numan'a teslim ediyordum. Bir sonraki görüşmelerimiz Numan'ın belirlediği tarihte gerçekleşiyordu." ifadesini kullandı.

B.D'nin, FETÖ bünyesinde bir dönem "bölgeci" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği, FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle yoğun görüşme kaydının olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı

İddianamede, sanığın FETÖ ile iltisakı gerekçesiyle kapatılan Zirve Üniversitesinin 2008-2011 yıllarında mütevelli heyetinde yer aldığı, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı aktarıldı.

B.D'nin, FETÖ'nün adliye yapılanmasında zabıt katiplerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu ve adliyede görevli hakim ve savcılar ile adliye çalışanlarını örgütsel amaçlar doğrultusunda fişlediği kaydedilen iddianamede, bu kişinin Edirne'de sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalandığı hatırlatıldı.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu B.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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