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Adana'da gasbetmeye çalıştığı bakkalı bıçakla yaralayan sanığa dava

08.06.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gasbetmeye çalıştığı bakkalı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "iş yerinde silahla yağma" ve "basit yaralama" suçlamasıyla 29 Mart 2022'de tutuklanan H.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık için 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde E.M'ye ait bakkala gittiği ve kendisine borcunun bulunduğunu söylediği müştekiden para ve sigara istediği belirtildi.

E.M'nin sanığın talebini reddettiği anlatılan iddianamede, bunun üzerine sanık H.D'nin müştekiyi öldürmekle tehdit edip bacağından bıçakla yaraladığı bildirildi.

İddianamede, sanığın "iş yerinde silahla yağma"dan 15 yıla kadar ve "basit yaralama"dan da 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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