YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da gasp şüphelisi iki kardeş tutuklandı

Adana'da gasp şüphelisi iki kardeş tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 29.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Adana'da gasp şüphelisi iki kardeş tutuklandı

Adana'da otomobil ve cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla Mersin'de gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

Özgür Akkoyun (25) ve arkadaşı Doğan Kaya (25), kiraladıkları otomobille seyir halindeyken yolda kaldığını belirterek kendilerinden yardım isteyen kişiyi araçlarına alıp istediği yere götürdükleri, otomobilden ineceği sırada başka bir şahsın yanlarına geldiği ve iki zanlının bıçak çekip tehdit ettikleri, otomobili ve cep telefonunu gasbettikleri ihbarında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından zanlıların Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yaramış Mahallesi'ne gittiğini belirledi.

Bölgede görevli jandarma ekipleriyle hareket eden polis, Abdülkadir (22) ve ağabeyi İzzet A'yı (25) yakaladı.

Gasbedilen otomobil hasarlı halde bulundu, ele geçirilen cep telefonu sahibi Akkoyun'a teslim edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Adana Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:57
Yatsı
21:32

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Arzum Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Evgin Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mahmudiye külliyesi Fetih camisi açıldı

Mahmudiye külliyesi Fetih camisi açıldı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.