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Adana'da gencin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı

25.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gencin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 21 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İ.Ç. ve Ş.K. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar A.Ç, V.I. ve H.B. ise duruşmaya gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ş.K, maktul Murat Polat'ı tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumetin olmadığını ileri sürdü.

Olay günü diğer sanık İ.Ç'nin kendisini arabayla eve bırakmasını istediğini öne süren Ş.K, sonrasında İ.Ç'nin de bulunduğu araçla 19 Mayıs Mahallesi'ne gittiklerini ve burada sanığın havaya doğru ateş açtığını gördüğünü iddia etti.

Sanık İ.Ç. de suçlamaları kabul etmeyerek, "Kimseyi öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk halinin devamına, tanıkların da gelecek celse dinlenilmesine karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti de sanık İ.Ç. ve Ş.K'nin tutukluluk halinin devamına ve tanıkların sonraki celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Murat Polat (21), geçen yıl 8 Ekim'de arkadaşına ait evin damında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından olaya karıştıklarını belirlediği İ.Ç, Ş.K, A.Ç, V.I. ve H.B'yi gözaltına almıştı.

Zanlılardan İ.Ç. ve Ş.K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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