Adana'da güvenlik kamerasından belirlenen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde 8 Eylül'de bir apartmanın bahçesinde park halindeki motosiklet kilidi kırılarak çalındı.

Bu olaydan iki gün sonra merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde iki kişiye ait motosikletlerin de çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Binaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis üç kişinin çaldıkları motosikletleri hafif ticari araca yükleyerek ayrıldığını belirledi.

Polis 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar Burak B. (21), Emrecan Ç. (24) ve İzzet E. (35) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

İzzet E'nin evinde motosikletlerden 2'si ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diğer motosiklet ise sulama kanalına atılmış halde bulundu.

Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları motosikletleri hafif ticari araca yükleyerek ayrılmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

