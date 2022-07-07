YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da huzurevi sakinleri heyecanla bayramda gelecek misafirlerini bekliyor

Adana'da huzurevi sakinleri heyecanla bayramda gelecek misafirlerini bekliyor

07.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huzurevi müdürü Serdar Güneş: "Yaşlılarımıza ait olan yaşam alanları temizlendi, bayramlıkları hazırlandı, yani aynı çocukluğumuzda yaşadığımız o bayram sevincini burada tüm yaşlılarımızla birlikte yaşayacağız" - Fatma Gökbayrak: - "Burada bayramı dolu dolu yaşıyoruz"

OZAN EFEOĞLU - Hayatlarını huzurevinde sürdüren yaşlılar, aldıkları şeker, lokum ve kolonyalarıyla, Kurban Bayramı'nda kendilerini ziyarete gelecek misafirlerini bekliyor.

Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 258 yaşlı, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Personelce kaldıkları odaları temizlenen huzurevi sakinleri, heyecanla bayram gününü bekliyor.

Ziyaretçiler için ikramlıklarını hazırlayan huzurevi sakinleri, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkez müdürü Serdar Güneş, AA muhabirine, huzurevi sakinleri ve personelin burada aile gibi olduğunu söyledi.

Huzurevinde bayramlarda daha bir heyecanlı olduklarını aktaran Güneş, bayramın maneviyatını yaşlılarla birlikte yaşadıklarını belirtti.

Güneş, yaşlıların özellikle bayramlarda daha hassas olduğunu ve hatırlanmak istediğini aktararak, "Kendilerini ziyaret edip ellerini öpeceğiz, onlarla bayramlaşacağız. Belirli etkinlikler düzenledik, onları da gerçekleştireceğiz. Akrabalarını misafir edeceğiz. Yaşlılarımıza ait olan yaşam alanları temizlendi, bayramlıkları hazırlandı, yani aynı çocukluğumuzda yaşadığımız o bayram sevincini burada tüm yaşlılarımızla birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır huzurevinde olduğunu aktaran Fatma Gökbayrak, burada rahat ve huzurlu olduğunu söyledi.

Personelle aile gibi olduklarını anlatan Gökbayrak, huzurevinde anne denilmenin tadına vardığını belirtti.

Bayramda misafirlerini ağırlamak için hazır olduğunu aktaran Gökbayrak, "Burada bayramı dolu dolu yaşıyoruz. Şekerimizi kolonyamızı hepsini hazır ettik. Evlerimiz hazır bizde hazırız." dedi.

Bayramda torunları ve çocuklarının geleceğini belirten Hasan Guruman da çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da polis, lösemili 22 çocuğu lunaparka götürdüAdana'da polis, lösemili 22 çocuğu lunaparka götürdü
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyorFatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
GÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Adana

Adana Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Umut Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.