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Adana'da içerisinde çocukların bulunduğu ev kundaklandı

24.01.2022 04:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da içerisinde çocukların bulunduğu ev kundaklandı

Adana'da 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu birinci kattaki evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler evin, biri yürüme engelli 3 çocuğun annesi ve babasıyla hanede bulundukları sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandığını tespit etti.

Yakınlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkartılan söz konusu 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında yeğenlerini ve yengesini evden çıkarttığını gazetecilere anlatan Ahmet Çağatay, "Olay anında kardeşim, yeğenlerim ve kardeşimin hanımı evin içindeydi. Bizler, amcamın çocukları hep birlikte dışarı çıkarttık bunları. Aynı mahallede oturduğumuz kişiler, kan davalılarını bizim sakladığımızı sanıyorlar. Bizim hiçbir ilgimiz yok. Daha öncede üst kattaki evin kapsını kırıp içeri girmişler, evi dağıtmışlar televizyonu çalmışlar."dedi.

Ev sahibi İsa Çağatay ise "Biz kendi halinde esnafız. Benim evime girmişler paramı televizyonumu çalmışlar, bana gelip zulmediyorlar böyle."diyerek gözyaşı döktü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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