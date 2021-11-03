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Adana'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

03.11.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Safiye Müjdet idaresindeki 01 BEK 22 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş bulvarında, Murat Beşkan yönetimindeki 01 YS 691 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 01 YS 691 plakalı otomobille bulunan İlknur Karataş yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Adana Çukurova

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