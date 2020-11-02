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Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 02.11.2020 05:06 | Son Güncelleme

Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da inşaat halindeki bir binaya giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde, bazı şüphelilerin inşaat halindeki bir binaya girdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve devriye görevi yapan diğer polisler, şüphelilerden birini kaçmak istediği sırada yakaladı.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, bir eldiven ve kesici bir alet buldu.

Gözaltına alınan şüpheli F.R, polis merkezine götürüldü.

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