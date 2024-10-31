Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanığa 8 yıl 9 ay hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık B.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, aynı iş yerinde çalışan müşteki Y.S. ile sanık B.K'nin iş bölümü sebebiyle zaman zaman tartıştıklarını, olay günü B.K'nin müşteki Y.S'ye küfretmesi üzerine tartışma çıktığını ve diğer çalışanların araya girmesi üzerine tarafların ayrıldığını belirtti.

B.K'nin bir süre sonra iş yerine sakladığı tabancayla bir el ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde Y.S'yi ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığını ifade eden savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık B.K, olay günü Y.S'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Aramızda kavga çıkınca Y.S'yi korkutmak amacıyla yere doğru bir el ateş ettim. Y.S'nin nasıl yaralandığını görmedim. Kesinlikle Y.S'yi öldürme amacım yoktu. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti de "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 8 yıl 9 ay ve 1000 lira adli para cezasına çarptırdığı sanık B.K'nin tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.