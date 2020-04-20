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Adana'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:32 | Son Güncelleme

Adana'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da cep telefonu mağazasındaki hırsızlık güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesi Mesut Mercan Caddesi'nde sabah saatlerinde Hakan Cinbas'a cep telefonu bayisinin camlarının açık olduğunu görenler durumu polise ihbar etti.

Araştırmada mağazadan 13 demo cep telefonu, taşınabilir güç kaynağı ve para çalındığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, mağazaya gece saatlerinde giren maskeli iki kişinin hırsızlık yaptığını belirledi.

Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana Cep telefon hırsızlığı Çukurova Güvenlik Kamerası

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