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Adana'da kaçak silah imalatı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 15'er yıl hapis

29.12.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ikametlerinde yasa dışı silah imal ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanığa 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.Y. ve S.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar M.Y. ve S.Y'nin merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerinin bir bölümünü silah imalatı ve tamiratı için atölye olarak kullandıklarını ve birbirleriyle irtibat sağlarken teknik takibe yakalanmamak için Hollanda alan kodlu telefon hattıyla haberleştiklerini belirtti.

Savcı, sanıkların, Suriye'deki terör gruplarına dron göndermeye çalıştıklarının tespiti üzerine haklarında ayrıca savcılıkça soruşturma yürütüldüğünü bildirerek, M.Y. ve S.Y'nin "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıklar M.Y. ve S.Y'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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