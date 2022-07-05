Adana'da kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde ikamet eden Batuhan Kılıç, 3 Temmuz'da çıktığı evine tekrar dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekipleri çevrede araştırma başlattı.

Ekipler, Kılıç'ın aynı gün iki arkadaşıyla evinin yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini belirledi.

Sulama kanalında yapılan aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Su akışının kesilmesinin ardından kanaldaki arama çalışmaları sonraki gün de devam etti.

Arama çalışmaları sürerken, olay yerine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Gülbahçesi Mahallesi yakınında, kanala balık tutmak için giren bazı çocuklar, köprü altında çocuk cesediyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Batuhan Kılıç'a ait olduğu belirlenen ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

