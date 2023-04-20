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Adana'da kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu

20.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde trafik kazasına müdahale eden polis memuru olay yerinde iki aracın kendisine çarpması sonucu şehit oldu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde, ekipteki trafik polisi Musa Keskin'e (53) önce A.C.Ç. idaresindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, yola savrulması sonucu da daha sonra M.O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı otomobil çarptı.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Keskin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 6 çocuk babası şehit Keskin'e çarpan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

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trafik kazası şehit Adana Ceyhan

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