YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kimliği saç renginden belirlenerek yakalanan yankesicilik zanlısı kadın tutuklandı

Adana'da kimliği saç renginden belirlenerek yakalanan yankesicilik zanlısı kadın tutuklandı

09.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kimliği saç renginden belirlenerek yakalanan yankesicilik zanlısı kadın tutuklandı

Adana'da bir kişinin cebinden 7 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen kadın şüpheli, saç renginden kimliğinin belirlenmesiyle yakalanıp tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden 7 bin lira çekip ayrılan Ö.N'nin (43) yanına bir kadın yaklaştı.

Şüpheli kadın, bir bahaneyle konuştuğu Ö.N'nin yanından ayrıldı. Bu sırada cebindeki 7 bin lirasının çalındığını fark eden Ö.N, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, Ö.N'nin kızıl saçlı olduğunu belirttiği şüphelinin, daha önce de aynı yöntemle 7 kişiyi yankesicilikle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan, bir süre önce de serbest bırakılan Cansu Ö. (24) olduğunu belirledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde bir yakınının evinde kaldığı tespit edilen zanlı, baskınla yakalandı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
12:58
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Açelya Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Adana'da teknede rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekibi kurtardı

Adana'da teknede rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekibi kurtardı

Boyraz: "Adli Tıp Kurumu acilen taşınmalı"

Boyraz: "Adli Tıp Kurumu acilen taşınmalı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.