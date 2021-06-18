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Adana'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

18.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para ceza

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan barda bulunan 39 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 182 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde açık olduğu bildirilen kent merkezindeki barda denetim yaptı.

Polis ekipleri, bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 182 bin lira ceza uyguladı.

İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

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