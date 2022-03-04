Adana'da kocasının darbedip bıçak ve şişle yaraladığı kadın yaşadıklarını anlattı:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eşinin darbedip bıçak ve şişle yaraladığı kadın yaşadığı şiddeti anlattı.

Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde 2 Mart'ta eşi Eren T'nin saldırısı sonucu yaralanan iki çocuk annesi Şeyma T. (22) gazetecilere, olaydan sonra tutuklanan kocasının sentetik uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Eşinin, gece hiçbir sorun yokken uyuşturucunun etkisiyle satırla kendisine saldırdığını ileri süren Şeyma T, bunun üzerine Eren T'yi evden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Şeyma T, bu sırada eşinin elleriyle boğazını sıktığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Eşime karşı koymasaydım bugün ölmüştüm. Beni öldüreceğini söyledi. Korunmak için başka bir odaya kaçtım. Bu defa bıçakla saldırdı. Bıçakla elimden, bacağımdan ve sırtımdan yaraladı. Şişi başıma, anahtarı da omzuma batırarak yaraladı. Şu an sol elimi kullanamıyorum. Daha sonra başıma porselen tabakla vurdu. Çocuklarımın o anki psikolojisini düşünemiyorum. Bir ara fırsatını bulup çocuklarımı da alarak komşularıma sığındım. Benim yaşadığımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Hiçbir çocuğun da bu tür olaylara şahit olmasını istemiyorum."

Eşinin, boğazına satırı dayadığı sırada öleceğini düşündüğünü, yaraları nedeniyle çocuklarını kucağına alamadığını anlatan Şeyma T, kocasının yargılama sonucunda cezalandırılmasını istediğini aktardı.

- Kocasının kadınlardan özür dilemesine tepki gösterdi

Şeyma T, kocasının adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Tüm bayanlardan özür diliyorum. Bana oynanan bir oyun bu. Ben zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Olay bundan ibaret." şeklindeki ifadeleri üzerine şunları kaydetti:

"Kadınlardan özür diliyorsa beni neden bu hale getirdi, benim ne suçum vardı? Benim suçum evimde yemek yapıp, çocuklarıma bakıp onu beklemek miydi? Neydi? Onun tek yapacağı çalışıp evine ekmek getirmekti. Başka bir şey değildi. Bu olaylar çocuklarımın gözü önünde oldu. Ben kaçarken çocuğum 'Anne kaç babam geliyor' diyordu. Daha 3 yaşındaki bir çocuk bunu söylüyor. Bu normal mi? Benim yalan söylediğimi iddia ediyor ama 3 yaşındaki çocuğumuz bana bunları söylüyor. Suç işleyip dışarıya çıkıyorlar ama gerçekten bu olay son olsun. Biz kadınlar 'son olsun' demekten çok yorulduk, bitsin artık. O kadar kadın ölüyor, ben de onlar gibi ölmek istemiyorum. Yarın bir gün televizyonlarda 'O da öldürüldü' diyerek geçiştirilsin istemiyorum. Ben devletimden gereken korumayı ve adaleti istiyorum. Kendisinden sonuna kadar da şikayetçi olacağım."

- Olayın geçmişi

Akıncılar Mahallesi'nde 2 Mart'ta Şeyma T. kocası Eren T. tarafından darbedilip bıçak ve şişle yaralanmıştı. Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan Eren T. ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Zanlı Eren T, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Adana Adli Tıp Birimi önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Tüm bayanlardan özür diliyorum. Bana oynanan bir oyun bu. Ben zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Olay bundan ibaret." iddiasında bulunmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

