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Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Kalçasının yarısı açıkta kaldı

LACMA Galası'na model Rosie Huntington-Whiteley cesur elbisesiyle damga vurdu. Model geceye kalçasının yarısını açıkta bırakan bir kıyafele geldi.

Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Kalçasının yarısı açıkta kaldı
Nebahat Kübra Akalın

Los Angeles'ta düzenlenen geleneksel LACMA Galası, İngiliz yıldızların şıklık yarışına sahne oldu. Rosie Huntington-Whiteley cesur elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Los Angeles County Sanat Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan güzel model sırtından kalçasının bir kısmına kadar inen derin bir yırtmacı bulunan siyah elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Kalçasının yarısı açıkta kaldı 1

Bu yıl 16 yıllık aranın ardından Victoria's Secret podyumuna geri dönen süper model, Gucci imzalı elbisesini siyah ince topuklu ayakkabılar ve gümüş küpelerle tamamladı.

Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Kalçasının yarısı açıkta kaldı 2

39 yaşındaki Rosie Huntington-Whiteley gecede pek çok ünlü oyuncunun önüne geçmeyi başardı.
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Kalçasının yarısı açıkta kaldı 3

FİT OLMASININ SIRRI

Güzel modelin fit görünmesinin sırları da merak edildi. “Abartılı diyetlerin hayranı değilim, basit şeyleri tercih ediyorum” diyen model, vücudundaki ödemlerden kurtulmak, kilo vermek ve sağlıklı beslenmek istediği zamanlarda karbonhidrat ve rafine şekerleri beslenme düzeninden çıkardığını söylüyor.

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Rosie Huntington-Whiteley
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