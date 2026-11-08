Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Kalçasının yarısı açıkta kaldı

Los Angeles'ta düzenlenen geleneksel LACMA Galası, İngiliz yıldızların şıklık yarışına sahne oldu. Rosie Huntington-Whiteley cesur elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Los Angeles County Sanat Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan güzel model sırtından kalçasının bir kısmına kadar inen derin bir yırtmacı bulunan siyah elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Bu yıl 16 yıllık aranın ardından Victoria's Secret podyumuna geri dönen süper model, Gucci imzalı elbisesini siyah ince topuklu ayakkabılar ve gümüş küpelerle tamamladı.

39 yaşındaki Rosie Huntington-Whiteley gecede pek çok ünlü oyuncunun önüne geçmeyi başardı.



FİT OLMASININ SIRRI

Güzel modelin fit görünmesinin sırları da merak edildi. “Abartılı diyetlerin hayranı değilim, basit şeyleri tercih ediyorum” diyen model, vücudundaki ödemlerden kurtulmak, kilo vermek ve sağlıklı beslenmek istediği zamanlarda karbonhidrat ve rafine şekerleri beslenme düzeninden çıkardığını söylüyor.