YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Adana'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

31.03.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kontrolden çıkınca tekel bayisine giren otomobil, iş yerinde hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 YZ 802 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Ordu Caddesi'ndeki tekel bayisinin camını kırarak içine girdi.

Kazada yaralanmayan iş yeri sahibi ve müşteriler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada sürücü ise vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve hafif yaralandığı belirlenen sürücü, önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hasar oluşan iş yerinde ve otomobilde inceleme yaptı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek üzere polis merkezine götürdü.

Kaza sırasında tekel bayisinde bulunan Derviş Altıkulaç, kuzeniyle birlikte iş yerinde oturdukları sırada büyük bir ses duyduklarını anlattı.

Sesle birlikte şok yaşadıklarını belirten Altıkulaç, "Otomobil iş yerine girince biz kendimizi yere attık. İçerdeki şişeler müşterilerin üzerine uçtu. Her taraf dağıldı. Aracın hava yastıkları patlamıştı. Sürücüyü araçtan indirdik. Daha sonra ambulansa bindirerek hastaneye götürdüler." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siparişle uyuşturucu servisine operasyon: 3 tutuklamaSiparişle uyuşturucu servisine operasyon: 3 tutuklama
İnegölsporlu iki eski futbolcu, şike soruşturmasında tutuklandıİnegölsporlu iki eski futbolcu, şike soruşturmasında tutuklandı
Bursa'da trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıBursa'da trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil

Adana Namaz Vakitleri 31 Mart Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:20
Öğle
12:48
İkindi
16:20
Akşam
19:06
Yatsı
20:22

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Mart Cuma

Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Kubilay eczanesi
Cukurova
Emre eczanesi
Yuregir
Erdaş eczanesi
Yuregir
Afetevleri eczanesi
Yuregir
Yilmazcan eczanesi
Saricam
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.