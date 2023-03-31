Adana'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 YZ 802 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Ordu Caddesi'ndeki tekel bayisinin camını kırarak içine girdi.

Kazada yaralanmayan iş yeri sahibi ve müşteriler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada sürücü ise vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve hafif yaralandığı belirlenen sürücü, önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hasar oluşan iş yerinde ve otomobilde inceleme yaptı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek üzere polis merkezine götürdü.

Kaza sırasında tekel bayisinde bulunan Derviş Altıkulaç, kuzeniyle birlikte iş yerinde oturdukları sırada büyük bir ses duyduklarını anlattı.

Sesle birlikte şok yaşadıklarını belirten Altıkulaç, "Otomobil iş yerine girince biz kendimizi yere attık. İçerdeki şişeler müşterilerin üzerine uçtu. Her taraf dağıldı. Aracın hava yastıkları patlamıştı. Sürücüyü araçtan indirdik. Daha sonra ambulansa bindirerek hastaneye götürdüler." dedi.

