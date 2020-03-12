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Adana’da korona virüs tedbiri

ADANA HABERLERİ  | 12.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Adana’da metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve ATM’lerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.Dünyanın dört bir yanında görülen korona virüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız veren Adana Büyükşehir Belediyesi, metro, otobüs durakları, okul, müze, istasyon gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.Ekipler Başkan Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda ilaçlama ağını genişleterek, toplu taşıma araçlarından müzelere, istasyondan bankamatiklere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.İlaçlama çalışmasının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen yetkililer, özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Adana’da metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve ATM’lerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.
Dünyanın dört bir yanında görülen korona virüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız veren Adana Büyükşehir Belediyesi, metro, otobüs durakları, okul, müze, istasyon gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler Başkan Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda ilaçlama ağını genişleterek, toplu taşıma araçlarından müzelere, istasyondan bankamatiklere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.
İlaçlama çalışmasının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen yetkililer, özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

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Berfin Eczanesi
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Defne Eczanesi
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Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
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