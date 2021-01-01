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Adana'da kumar oynarken yakalanan 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

ADANA HABERLERİ  | 01.01.2021 16:34 | Son Güncelleme

Adana'da kumar oynarken yakalanan 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye para cezası verildi.

Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde bir bağ evinde ve ikamette kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adreslere baskın düzenledi.

Ekipler, Yumurtalık ilçesinde İ.B'ye ait bağ evinde 12, Karataş ilçesinde M.Y'ye ait ikamette ise 6 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Adreslerde, iskambil kağıdı, tavla ve okey takımı, bir kişinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

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