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Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Soruşturma başlatıldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde temizlik yaparken çatıdan düşen Türkmenistan vatandaşı yoğun bakıma alındı. Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı İbrahim Ateş hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Soruşturma başlatıldı

Bir firmanın sahibi A.A. (42), Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’deki evinde boya ve birtakım alçı işleri için çalışmaya başladı. 4 günlük işi olan A.A., çalışanı Ç.G. ile işleri yaptığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'un şoförü A.Y., tadilat sonrası temizlik yapılması gerektiğini söyledi. A.A., şoföre evde temizlik yapabilecek bir kişiyi tanıdığını söyledi. Tatlıtuğ'un şoförü A.Y., Türkmenistan uyruklu Bahadur Yangibayev ile görüştü. Taraflar yapılacak iş ve alınacak ücret konusunda anlaşmaya vardı.
Kıvanç Tatlıtuğ un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Soruşturma başlatıldı 1

ÇATIDAN DÜŞTÜ

Temizlik için çatıya çıkan Bahadur Yangibayev, o esnada yere düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Yangibayev, yapılan ilk müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

"ÇALIŞANIM DEĞİL"

Olaydan sonra A. A. gözaltına alındı. A. A., Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede, Bahadur Yangibayev için “Bu kişi çalışanım değil. Bu kişinin çatıya çıkmasını ne ben ne de çalışanım söylemedi” dedi.

TATLITUĞ’UN AVUKATI KARAKOLA GİTTİ

A.A. ifadesinin devamında "Karakolda bulunduğum esnada Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu beyan eden İ.A. yanıma geldi. 'Size yardımcı olacağım' diyerek bana 3 sayfalık bir sözleşme imzalattı. Söz konusu sözleşmenin başında 'boya ve tadilat' sözleşmesi yazıyordu. Ancak kalan sayfaların içeriğini okuyamadım" dedi. Savcılık sorgusu sonrası A.A. serbest bırakıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Soruşturma başlatıldı 2

BAROYA ‘DİSİPLİN’ BAŞVURUSU

A. A.’nın avukatı Fatma Uluca Telli konu ile ilgili hem İstanbul Barosu’na hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baroya yapılan başvuruda, Av. İbrahim Ateş’e yönelik ‘disiplin soruşturması’ başlatılması talep edildi. Başvuruda, Av. Ateş’in mesleki sıfatını kullanarak gözaltında bulunan A. A.’nın iradesini etkilemeye çalıştığı kaydedildi.

İstanbul Barosu’na yapılan başvurunun yanı sıra savcılığa yapılan suç duyurusunda ise şüpheli konumunda Av. İbrahim Ateş ile Kıvanç Tatlıtuğ yer aldı. Dilekçede, Av. Ateş’in, A. A. ile baş başa yaptığı görüşme esnasında bu kişiye “Size yardımcı olacağım. Sizi buradan çıkaracağım” dediğini savundu. Savcılık başvurusunda, Av. Ateş’in A. A.’ya imzalattığı sözleşmenin aslının temin edilmesi istendi.

“TÜM SUÇU ÜZERİME ATMAK İSTEMİŞLER”

“Hiçbir suçum olmamasına rağmen gözaltına alındım” diyen A. A. şunları kaydetti:
“Adamı çatıya çıkarmışlar. Düşünce de, benim işçim olduğunu söylemişler. Karakolda gözaltındayken Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı, bunu düzelteceğini ancak belge imzalamam gerektiğini söyledi. Bana 3 sayfa bir sözleşme imzalatan avukatın tüm suçu üzerime atacak şekilde eski tarihli bir sözleşme imzalattığını öğrendim.”

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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