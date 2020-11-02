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Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi

ADANA HABERLERİ  | 02.11.2020 05:11 | Son Güncelleme

Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi

Adana'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde park halindeki 01 ABS 664 plakalı otomobilden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürürken araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada otomobilin iki şüpheli tarafından kundaklandığını ve bu kişilerin motosikletle kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sırasında özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis kaçan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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