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Adana'da minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

20.08.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda Ahmet G. yönetimindeki 01 M 0655 plakalı minibüs ile Oğuzhan Z. idaresindeki 01 YG 828 plakalı inşaat malzemeleri yüklü kamyonet çarpıştı.

Çarpışma sonucu devrilerek sürüklenen ve yanmaya başlayan kamyonet, seyir halindeki Halil Öztaş'ın kullandığı 01 AGM 675 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada kamyonetin şoförü ve aynı araçtaki ismi belirlenemeyen bir kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kamyonetteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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