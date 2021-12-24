Adana'da narenciye yüklü tır yandı

Adana'da narenciye yüklü tırda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

As Habil, kullandığı 31 ADV 76 plakalı tırdan merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dumanlar yükseldiğini fark edince aracını kenara çekip 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının, aracın elektrik kontağından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz