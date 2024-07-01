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Adana'da ölümlü kazayla ilgili sürücüye 6 yıl hapis cezası verildi

AA AA
01.07.2024 10:57
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, pastane önünde oturan 1 kişinin otomobilin çarpması sonucu öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu yargılanan sürücüye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü T.A. idaresindeki otomobilin yönünü nedensiz olarak değiştirdiğini, kaldırım üzerine çıkıp önce pastane önünde sandalyede oturan Emin Çopur ve S.E'ye, ardından kuru yemiş dükkanına çarparak durabildiğini, kazada Emin Çopur'un hayatını kaybettiğini, S.E'nin ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığını belirtti.

Savcı, sürücü T.A'nın Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı hareket ederek asli ve tam kusurlu olduğunu, sanığın kusurlu eylemi ile ölüm ve yaralanma arasında illiyet bulunduğunu, olay sırasında 2,12 promil alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, bu nedenle bilinçli hareket ettiğinin kabulü gerektiği anlaşıldığından eylemine uyan "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

KAZA

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda 22 Kasım 2023'te T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı otomobil önce pastane önünde oturan Emin Çopur'a (46) ve S.E'ye çarpmış, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuru yemiş dükkanına girmişti.

Kazada Çopur, otomobilin altında kalarak yaşamını yitirmiş, yanındaki S.E. hafif yaralanmıştı. Sürücü T.A. kazanın ardından tutuklanmıştı.

Express


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trafik kazası Adana hapis

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