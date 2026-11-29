Oyuncu Lacey Turner, dans partneri Vito Coppola ile birlikte katıldığı Instant Dance Challenge sırasında talihsiz bir olay yaşadı.

Canlı yayında kalan yedi çiftin, sahneye çıkmadan yalnızca birkaç dakika önce öğrendikleri şarkı ve dans türüyle doğaçlama performans sergilemeleri istendi.

Lacey ve Vito'ya ise Heart grubunun unutulmaz şarkısı Alone eşliğinde rumba dansı yapma görevi verildi. İlgiyle takip edilen dans gösterisinin sonunda talihsiz anlar yaşandı.



Vito'nun Lacey'i döndürmesinin ardından bacaklarını uzatarak yaptığı hareket sırasında oyuncunun yırtmaçlı elbisesi açıldı. Lacey'nin siyah iç çamaşırı canlı yayında kameralara yansıdı. Oyuncu, şarkı bitene kadar elbisesini çekiştirerek frikik vermemek için uğraştı.



PARTNERİNDEN DESTEK GELDİ

Yaşananların ardından dans partneri Vito Coppola'nın da kıyafet kazasını fark ettiği anda müdahale etti. Vito, performansın hemen sonrasında Lacey'e sarılarak destek oldu ve partnerinden özür diledi.

