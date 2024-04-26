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Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücü tutuklandı

AA AA
26.04.2024 10:28
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Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne ve bir araç şoförünün de yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.

Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan'da İzzet Sefa R. (21) yönetimindeki otomobil hareket halindeki bir motosiklet ile iki otomobile çarptı.

Motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Ziyad Seleş (33) ile otomobillerden birini kullananlardan Yakup Yaşar C. (33) yaralandı.

Kazanın ardından İzzet Sefa R. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seleş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücü İzzet Sefa R'yi yakaladı.

Şüphelinin kazaya karıştığı aracın arkadaşına ait olduğu ve otomobili izinsiz aldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Sefa R, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Adana Otomobil motosiklet kaza ölü yaralı

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