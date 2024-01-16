YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 97 silah ele geçirildi

Adana'da operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 97 silah ele geçirildi

16.01.2024 09:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 97 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ocak'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız 3'ü otomatik 42 tabanca, 16 av tüfeği, 39 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 49 silah parçası, 2669 uyuşturucu hap, 358 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 500 paket kaçak sigara bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 22 zanlıdan 9'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya Emniyetinden göçmen kaçakçılığı çetesine operasyonKonya Emniyetinden göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyorİstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldıTekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Adana silah denetim operasyon

Adana Namaz Vakitleri 16 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
12:53
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:12

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Salı

Taşpinar eczanesi
Pozanti
Esra eczanesi
Saricam
Deva eczanesi
Saimbeyli
Doğuş eczanesi
Seyhan
Alper eczanesi
Seyhan
Duygum eczanesi
Seyhan
Ömer faruk eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.