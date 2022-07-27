Adana'da ormanda ve evde Hint keneviri yetiştirme iddiasına gözaltı

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alan ve evinde kenevir yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökmenler Mahallesinde ikamet eden M.Ö'nün ormanlık alanda ektiği Hint kenevirlerini söküp evine götürdüğünü belirledi.

Bunun üzerine ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

İkametteki aramalarda, 253 kök Hint keneviri, 1 kilo 815 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli M.Ö'yü gözaltına aldı.



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