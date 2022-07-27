YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da ormanda ve evde Hint keneviri yetiştirme iddiasına gözaltı

Adana'da ormanda ve evde Hint keneviri yetiştirme iddiasına gözaltı

27.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ormanda ve evde Hint keneviri yetiştirme iddiasına gözaltı

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alan ve evinde kenevir yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökmenler Mahallesinde ikamet eden M.Ö'nün ormanlık alanda ektiği Hint kenevirlerini söküp evine götürdüğünü belirledi.

Bunun üzerine ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

İkametteki aramalarda, 253 kök Hint keneviri, 1 kilo 815 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli M.Ö'yü gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındıAdana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıİzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istediYÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istedi
Anahtar Kelimeler:
Adana jandarma

Adana Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:33
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

Tufan Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Ünsal Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çöpten bebeğin ağlama sesini duydu! “Onun babası olmak...”

Çöpten bebeğin ağlama sesini duydu! “Onun babası olmak...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.