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Adana’da otomobil sinyalizasyon direğine çarpıp kaldırıma çıktı: 4 yaralı

29.09.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Adana’da kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı ardından da kaldırıma çıktı. Kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar araç sürücüsüne adeta meydan dayağı attı, polis havaya ateş açarak sürücüyü kurtardı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Mavi Bulvar’da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 AOK 508 plakalı otomobil kontrolden çıkınca önce sinyalizasyon direğine çarptı ardından, kaldırımın üzerine çıktı. Bu sırada otomobil kaldırımda bulunan Faruk K.’ye (36) çarparken araç içerisindeki 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaza yerinde bulunan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Kaza yerindeki trafik polisi havaya defalarca ateş açarak sürücüyü kurtardı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

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