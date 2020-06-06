YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

ADANA HABERLERİ  | 06.06.2020 04:34 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde seyreden Muhammet Ali Öksüz idaresindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kayarak park halindeki TIR dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Valiliğinden depreme ilişkin açıklama:

Malatya Valiliğinden depreme ilişkin açıklama:

Şehit Piyade Uzman Çavuş Zengin'in baba ocağında yas var

Şehit Piyade Uzman Çavuş Zengin'in baba ocağında yas var

Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

GÜNCELLEME - İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi

GÜNCELLEME - İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaparak yaralandı

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaparak yaralandı

Adana Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:03
Yatsı
21:39

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Akgün Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Polen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adana'da düşen kayaların kapattığı Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma açıldı

Adana'da düşen kayaların kapattığı Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma açıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trafik Haftası'nda Ödül Günü

Trafik Haftası'nda Ödül Günü

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.