YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

AA AA
03.07.2024 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince, Hanedan Mahallesi'nde otomobilinde gece saatlerinde sigara paketine sakladığı uyuşturucuyu başka bir otomobil ile yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak, Ş.C'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ş.C. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.C'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildiOtobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi
Aydın’da uyuşturucudan 22 şüpheli yakalandıAydın’da uyuşturucudan 22 şüpheli yakalandı
Gaziantep’te 10 motosiklet sürücüsüne 60 bin 941 TL cezaGaziantep’te 10 motosiklet sürücüsüne 60 bin 941 TL ceza
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu hapis

Adana Namaz Vakitleri 4 Temmuz Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:17
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:46
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.