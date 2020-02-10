Adana'da özel güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava

Adana'da özel güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3’ü tutuklu, 7 sanığın 20'şer yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah G. ve Esvet G. geldi. Bergama M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Refik G. ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hammo G, Nevaf G. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Turan İ. ile hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa G'nin katılmadığı duruşmada, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'u kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Esvet G, savunmasında 10 ay kadar önce babasının öldürüldüğünü, ancak kendilerinin kan gütmediklerini öne sürdü.

Olay tarihinden önce hem babasının alacağını toplamak hem de çalışmak için kardeşi Abdullah ile Adana'ya geldiklerini iddia eden Esvet G, "Alacaklılarımızı bulamadık. Arızalanan aracımızı tamir ettirirken Bahattin Erol'u gördüm. Kardeşim Abdullah'a, Bahattin'i öldürmesini istedim. O kabul etmedi, tartıştık, yanımdan ayrıldı. Bahattin, tamirhanenin yakınında bir yere girip çıktı. Arabasına bindikten sonra kendisine silahla ateş ettim. Babamı, Bahattin’in babası öldürtmüştür. Bahattin'i tesadüfen görmem nedeniyle bu olayı gerçekleştirdim." diye konuştu.