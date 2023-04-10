YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da PKK talimatıyla ormanı yakan sanık hakim karşısında

Adana'da PKK talimatıyla ormanı yakan sanık hakim karşısında

10.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan R.B, Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda yangın çıkarmadığını ve terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Konya'daki yüksek hızlı tren hattına da saldırı planlamadığını belirten sanık R.B, "Bana Tarsus'ta tanımadığım bir kişi pazarcılık işiyle uğraşmam nedeniyle nakliye teklifinde bulundu. Bu kişi bana kamyonunun bozulduğunu ve sanayide iki adet kamyon parçasının bulunduğunu belirterek bunları getirmemi istedi. Ben de Mersin'e giderek parçaları sanayiden aldım ve Tarsus'ta ismini bilmediğim bu kişiye teslim ettim. Yüksek hızlı tren hattına saldırı planlamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık R.B'nin tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan 3 tanığın diğer celse zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 13 Ağustos'ta Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda yangın çıkardığı ve Konya'daki yüksek hızlı tren hattına da saldırı planladığı gerekçesiyle 4 Eylül 2022'de tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen R.B. hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen sınıflarında anıldıAdana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen sınıflarında anıldı
Kırşehir’in ilk hasır işlemecisi kadın zanaatkarı hayallerinin peşinden koştuKırşehir’in ilk hasır işlemecisi kadın zanaatkarı hayallerinin peşinden koştu
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıDoğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Adana orman yangını dava

Adana Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:05
Öğle
12:45
İkindi
16:23
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Pazartesi

Taşpinar eczanesi
Pozanti
Enes tekcan eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Bulut eczanesi
Seyhan
Sariçam eczanesi
Yuregir
Boran eczanesi
Yuregir
Arioğlu eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.