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Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

08.05.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 13 Mart'ta tutuklanan D.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

D.D. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

D.D'nin PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK örgüt üyeliğinden" soruşturma yürütülen B.T'nin dijital materyal incelemesinde sanık D.D'nin kırsaldaki örgütsel eylemlerine ilişkin fotoğrafların tespit edildiği, sanığın ailesinin 2014 yılında güvenlik güçlerine D.D'nin terör örgütü PKK'ya katıldığına yönelik ihbarda bulunduğu, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede çukur, tünel, sığınak, siper ve mevzi kazdığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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