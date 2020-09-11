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Adana'da PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 11.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Adana'da PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Songül D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Songül D, savunmasında, dava dosyasında bulunan aleyhindeki belgeleri kabul etmediğini belirterek, terör örgütüyle bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Silahlı herhangi bir eyleme katılmadığını ve hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyleyen sanık, ''Benim örgütün gençlik yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Adana'da birtakım örgütsel malzemenin üzerinde tespit edilen parmak izleri bana ait değildir. İstanbul'da hakkımda açılan davadan bilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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