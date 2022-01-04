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Adana'da polis merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla ilgili dava

04.01.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla ilgili dava

Adana'da, 24 Kasım 2015'te merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla ilgili 1'i tutuklu, 1'i firari 5 sanığın, 31'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Karaman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.T, R.Ç. ve R.T. ise duruşmaya katılmadı.

Ankara'daki Merasim Sokağı'nda 2016 yılında düzenlenen terör saldırısı nedeniyle de 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Karaman savunmasında, "Önceki celse yaptığım savunmamı tekrar ediyorum. Adana'ya patlayıcı yüklü aracı getirmedim. Hakkımdaki iddialar gerçek değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savcı ise mütalaasında, sanık Karaman'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki delil durumu dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Karaman'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana'da, 24 Kasım 2015'te, merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmış, ekiplerin durumu fark etmesi üzerine iki zanlı polis merkezine ateş açıp kaçmış, patlayıcı yüklü araç da kontrollü şekilde infilak ettirilmişti. Olaya ilişkin açılan davanın iddianamesinde, 5 sanık hakkında, 31'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

Ankara'da da 17 Şubat 2016'da Merasim Sokağı'nda sivil memur ve askeri personeli taşıyan servis araçlarına bomba yüklü otomobille saldırı düzenlenmiş; saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi ise yaralanmıştı.

Bomba yüklü aracı Ankara'ya götürdüğü belirlenen PKK'lı terörist Ahmet Karaman, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan bir, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan da 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karaman'a ayrıca, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından da 1185 yıl hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası verilmişti.

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