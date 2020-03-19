YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

ADANA HABERLERİ  | 19.03.2020 21:53 | Son Güncelleme

Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına minnettarlık göstermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sosyal medyadan yapılan duyurular üzerine kentte saat 21.00 olduğunda everinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü. Destek sırasında vatandaşlar sözlü olarak da takdirlerini dile getirdi.

Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak destek verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/
Anahtar Kelimeler:
Adana alkış yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Adana Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:51
İkindi
16:16
Akşam
18:56
Yatsı
20:11

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Akdağ Eczanesi
Seyhan
Baran Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana Kahve ve Tatlı Festivali ertelendi

Adana Kahve ve Tatlı Festivali ertelendi

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.