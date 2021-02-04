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Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

04.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler iki adreste ve iki araçta yaptıkları aramalarda 400 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 750 litre etil alkol ve 4 litre aroma ile gümrük kaçağı 1250 paket sigara, 240 kilogram tütün, 1200 cinsel ürün, 14 cep telefonu ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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