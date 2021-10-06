Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 21 bin 246 lira ceza kesildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 8 saka kuşu avladığı belirlenen kişiye 21 bin 246 lira ceza uygulandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, jandarma ekipleri Hasanbeyli Mahallesi'ndeki denetimde, şüphelendikleri motosiklet sürücüsü Z.M'yi durdurdu.

Motosikletin arkasına sabitlenmiş meyve kasasını inceleyen ekipler, bir kafeste 8 saka kuşu, 2 file ve ses yayın cihazı buldu.

Ekipler Z.M'ye 21 bin 246 lira ceza uyguladı.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



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