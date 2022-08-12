YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı

Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı

12.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı

Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı

Adana'da, saklandığı evde operasyonla yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 4 yıldır aranan F.Ö'nün (37) merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreste, 8 bin 500 avro, 1500 dolar, 600 lira ve 84 gram altın ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve eski diş hekimi olduğu öğrenilen F.Ö'nün, üniversite öğrenciliği döneminde "büyük bölge talebe mesulü" sıfatıyla terör örgütü içinde yer aldığı belirlendi. Zanlının, daha sonra da Hava Harp Okulu'na hazırlanan öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldıAdana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"
Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandıAdana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana mahrem imam

Adana Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:46
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:42
Yatsı
21:06

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Serhad Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.