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Adana’da Seyhan ve Çukurova Belediyelerine imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonu: 61 gözaltı kararı

29.09.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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Adana’da Seyhan ve Çukurova Belediyelerine şafak vakti imar yolsuzluğu rüşvet operasyonu yapıldı.

Yapılan operasyonda 61 kişi hakkında gözaltı kararı bulurken çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri hakkında yürüttüğü umar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturması kapsamında 61 kişiyi yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine ve Seyhan ile Çukurova Belediye hizmet binalarına baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürü, mimarlar, Çukurova Eski Belediye Başkan Yardımcısı, ve imar müdürünün de olduğu öne sürüldü.
Ekipleri belediye binalarındaki araması devam ediyor.

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