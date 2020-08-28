YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ADANA HABERLERİ  | 28.08.2020 00:35 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

Şüpheliler ellerindeki tabancalarla otomobilde bulunan kişilere ateş ateş etti.

Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve araçta bulunan Mehmet Gem olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Karaokay yaralandı.

- Yaralıya hasta önünde ambulans içinde ateş ettiler

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

Hastane önüne getirilen yaralı Karaokay'a, ambulansın içindeyken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekrar ateş edildi.

Hastanenin giriş çıkışları kapatılırken, özel hareket polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralı Karaokay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Çöp konteyneri dezenfekte çalışması
Çöp konteyneri dezenfekte çalışması
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak
Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak

Adana Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
05:59
Öğle
12:45
İkindi
16:25
Akşam
19:21
Yatsı
20:40

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Aslı Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Nurdan Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Takadaş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı
Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.